Тюмень, 14 января, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В Тюменскую область 15 и 16 января придёт потепление до — 2 °C. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Метель

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В ночь на 15 января будет привычно морозно — 14… — 19 °C, а днём уже — 7… — 12 °C, местами — 2,-7. Преимущественно без осадков.

В ночь на 16 января ожидается снегопад, — 7… — 12 °C, днём — 3… — 8 °C. Синоптики предупреждают о сильной метели с порывами в отдельных районах 17 м/с.