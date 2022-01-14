Чита, 14 января, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 14 января 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 97 499 (+129 за минувшие сутки).

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Вместе с тем 88 065 пациентов (+182 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2 278 человек (+6 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 82 (+1 за сутки) находятся в тяжёлом состоянии, 25 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-1 за сутки).

Читайте также: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё семь человек