Саратов, 14 января, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Саратовской области регистрируется резкий рост заболеваемости COVID-19. По состоянию на 14 января всего подтвердили 135 783 случая заражения коронавирусом, из них 205 — за прошедшие сутки, накануне выявили 172 заболевших. Выздоровели с начала пандемии 125 154 пациента, за минувший день выписали 105 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа заболевших за сутки пневмония диагностирована у 45 пациентов, с признаками ОРВИ — 158 человек, у двоих пациентов бессимптомное течение заболевания. На стационарном лечении находятся 1074 человека, на амбулаторном — 4545.

В Саратове за сутки выявили 78 случаев заражения, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 68 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, на модернизацию первичного звена здравоохранения Саратовской области в 2022 году выделено около 2 млрд рублей. Участвуют в реализации программы 40 медорганизаций.

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