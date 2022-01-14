Уфа, 14 января, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Принять меры для качественной уборки улиц и дворов от снега и наледи потребовала прокуратура в Уфе. Об этом 14 января сообщает пресс-служба надзорного ведомства Башкирии.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега

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Сообщается, что сотрудники прокуратуры г. Уфы выявили, что коммунальные службы не принимают достаточных мер для качественной уборки улиц и дворов от наледи и снега. Это привело к затрудненному движению автотранспорта, передвижению пешеходов, увеличению ДТП и образованию снежных завалов.

«По результатам надзорных мероприятий прокуратура внесла в адрес главы городской администрации представление о незамедлительном устранении указанных нарушений», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что прокурором Кировского района в отношении руководителя территориальной службы по благоустройству возбуждено дело об административном правонарушении по признакам несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

Подобные меры реагирования приняли прокуроры Советского и Октябрьского районов г. Уфы.

«По факту отсутствия обработки улиц противоскользящей смесью прокуратура Чекмагушевского района внесла в адрес глав 12 муниципалитетов представления, по итогам рассмотрения которых нарушения устранены», — говорится в сообщении пресс-службы.

Прокуроры Зилаирского, Благоварского, Фёдоровского, Куюргазинского районов, Туймазинский межрайонный прокурор объявили предостережения главам обслуживающих предприятий в связи с наличием угрозы возникновения снежных заторов на автодорогах, расположенных на поднадзорных территориях.

С октября по декабрь 2021 года сотрудники прокуратуры Башкирии выявили 57 нарушений законодательства в этой сфере, они внесено 50 представлений, возбуждено четыре дела об административных правонарушениях, объявлено девять предостережений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе временно ограничили въезд для грузовиков.