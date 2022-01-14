Красноярск, , 09:12 — REGNUM В Красноярске на период с 14 по 17 января объявили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), или «чёрного неба». Об этом сообщает пресс-служба Среднесибирского УГМС.

Небо и солнце Николай Дятлов © ИА Красная Весна

Он будет действовать на территории краевой столицы с 15:00 14 января до 15:00 17 января.

пресс-служба Среднесибирского УГМС «С целью контроля качества атмосферного воздуха Управлением Роспотребнадзора в период НМУ усилен мониторинг за уровнем загрязнения воздуха на территории жилой застройки Красноярска».

Жителей призывают «уделять особое внимание» различным профилактическим мероприятиям, «снижающим поступление в организм вредных химических веществ». И прежде всего — «ограничить в этот период пребывание на улице».

За текущую зиму это уже третье введение такого режима в Красноярске. Последний раз горожан предупреждали о повышенном загрязнении воздуха перед Новым годом — с 25 по 30 декабря.

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