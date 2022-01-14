Красноярск, , 03:22 — REGNUM В пятницу, 14 января, в Красноярске будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха −18… −16 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Мороз Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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В 07:10 на Театральной площади было — 22 °C.

Ночью с 14 на 15 января ожидается до −26… −24 °C, небольшая облачность, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 2−7 м/с. Давление — 745 мм рт. ст.

В субботу, 15 января, в Красноярске до −20… −17 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью — до −21… −16 °C.

В воскресенье, 16 января, в Красноярске ожидается до −5… −3 °C днём и до −14… −10 °C ночью. Облачно, ночью снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 14 января на юге Таймырского муниципального района (МР) местами ожидается очень сильный южный ветер на порывах до 15−27 м/с, местами сильный снег, метель. В Туруханском районе местами ожидается сильный южный ветер на порывах до 15−18 м/с, метель.

В центральных и южных районах Красноярского края температура воздуха ночью до −30… −25 °C, местами до −38… −36 °C.

14 января в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

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