Ижевск, , 09:07 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 14 января провели 2 337 854 исследования для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Анализ на коронавирус Region.tver.ru

За минувшие сутки лаборатории республики провели 5932 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 4647 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались три человека. Накануне было зарегистрировано также три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3453 человек.

Читайте также: В Удмуртии вновь зарегистрировали три летальных случая от COVID-19