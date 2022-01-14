Ижевск, , 09:06 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались три человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано также три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Врач в «Красной зоне» Александр Куликов (с) ИА REGNUM

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Скончались женщины в возрасте 74 и 83 лет, а также 58-летний мужчина. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3453 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 января в регионе выявили 92 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 79 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 79 943 случаев. Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 6223 жителя.

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