Берлин, 14 января, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Отключение России от системы международных платежей SWIFT создаст серьезные проблемы на западном финансовом рынке, заявил глава Восточного комитета экономики ФРГ Оливер Хермес.

Иван Шилов ИА REGNUM SWIFT

«Россия гораздо сильнее интегрирована в мировую экономику, чем, скажем, Иран. Поэтому отключение от SWIFT также приведет к значительным проблемам на рынке у нас», — сказал он в интервью WirtschaftsWoche.

Хермес уточнил, что при отключении России от SWIFT Москве придется усиливать экономические связи с Китаем, поэтому в итоге западные страны «не получат никакого выигрыша».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что отключение России от системы международных платежей SWIFT невыгодно ни одной стране.

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