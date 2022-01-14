Кызыл, 14 января, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Туве за последние сутки подтверждено 19 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев с начала года, таким образом, достигло 156, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Новые носители зарегистрированы в Кызыле (+6), Овюрском (+5), Тоджинском (+2), Дзун-Хемчикском (+2), Чеди-Хольском (+2) и других районах.

«В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 115 больных, в том числе с лабораторно-подтвержденным диагнозом — 105, детей — 14, беременных — 8. К аппарату ИВЛ подключено 3 больных. В тяжёлом состоянии 31 человек», — отметили в минздраве.

Коечный фонд в ковидных стационарах республики увеличен до 170 коек. Из них, по состоянию на 14 января 2022 года, занято 67,6%.