Москва, , 14:39 — REGNUM Миграционные потоки русских из Казахстана в Россию могут увеличиться. Об этом 14 января заявил корреспонденту ИА REGNUM главный редактор портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пока все приходят в себя и пытаются осознать, что же произошло, и как с этим жить дальше», — заявил эксперт.

Но с весьма высокой долей уверенности можно ожидать усиления миграционного оттока из Казахстана в ближайшие несколько месяцев. В любом случае, статистика миграции за первое полугодие 2022 года всё покажет, полагает политолог.

Напомним, что в начале января 2022 года в Казахстане вспыхнули акции протеста после повышения цен на газомоторное топливо. Экономические требования быстро перешли в политические, волнения — в беспорядки с захватом оружия.