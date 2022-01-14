Турочакский район, Алтай, 14 января, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Республике Алтай зафиксирован резкий рост заболеваемости COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

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Лидером по приросту стал Турочакский район, где выявлено 14 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Усть-Коксинского, Чемальского, Майминского и Улаганского районов. Общее число подтверждённых случаев с начала пандемии достигло 25 650.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчетные сутки — 1, за весь период — 583, в том числе 535 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 22, за весь период — 23 430», — отметили в оперштабе.