Сан-Хосе, 14 января, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Около берегов Коста-Рики были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,6. Об этом 14 января сообщает Геологическая служба США.

Zeml.info Землетрясение

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился на расстоянии четырех км в западном направлении от населённого пункта Оротина. Очаг подземных толчков располагался на глубине 33 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировали сейсмологи на севере Чили.