Самара, 14 января, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Максимальное количество осадков в виде снега выпали за минувшие сутки в некоторых районах Самарской области. Об этом 14 января сообщает пресс-служба областного правительства.

Андрей Репин ИА REGNUM Уборка снега

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14 января в регионе ожидается усиление ветра, метели и снегопады.

«За минувшие сутки максимальные осадки в виде снега выпали в г.о. Самара (9 мм), г.о. Сызрань (7 мм), м.р. Безенчукский (7 мм), г.о. Тольятти (5 мм), м.р. Волжский (4 мм), м.р. Челно-Вершинский (4 мм)», — сообщает пресс-служба.

Дорожные службы региона были мобилизованы для борьбы с последствиями снегопада. Так, в ночь с 13 на 14 января в районах, на трассах работало 219 единиц спецтехники.

В Самаре на основных городских дорогах работало 130 единиц спецтехники.

Сотрудники спасательного ведомства региона рекомендуют жителям быть особенно осторожными при ходьбе, чтобы не допустить падения. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области ожидаются метели и снегопады.