Улан-Удэ, 14 января, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано восемь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, все скончавшиеся были старше 65 лет.

Med.ru Реанимация

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Таким образом, всего за время пандемии в республике от COVID-19 умерли 2520 человек.

По состоянию на 14 января, в ковидных стационарах республики лечится 741 пациент, у 568 из которых также выявлена внебольничная пневмония. 118 тяжёлых больных находятся в реанимации. Амбулаторное лечение на дому проходят ещё 1670 носителей коронавируса.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1057 коек: занято — 741, свободно — 316 коек. Занятость коечного фонда составляет 70,1%», — отметили в оперштабе.