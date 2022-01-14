Хабаровск, , 08:02 — REGNUM Суд Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя туристической фирмы, которую признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

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В суде установлено, что 45-летняя жительница Хабаровска, действуя с подельником, предоставила в налоговую инспекцию сведения о подставном лице, как о единственном учредителе и директоре ООО «Райдо».

Используя подконтрольное ей общество, женщина, не намереваясь выполнять услуги по предоставлению туристических продуктов, с октября 2019 года по сентябрь 2020 года выдавала потенциальным путешественникам подложные документы в виде турпутевок, не производя бронирование у туроператоров готовых туристических продуктов.

Потерпевшими по делу признаны 86 человек, которым причинен ущерб на сумму свыше 12,6 млн рублей.

Суд приговорил виновную к 3,6 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в 700 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за январь-ноябрь 2021 года выявлено 281,9 тыс. случаев мошенничества. Это на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года.