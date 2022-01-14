Кемерово, 14 января, 2022, 07:53 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 14 января, за прошедшие сутки выявлено 212 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 190 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За это же время 289 пациентов выздоровели, шестеро скончались. Медицинскую помощь получают 6122 пациента с коронавирусом, в стационарах и на домашнем карантине находится 3706 человек.

Всего в регионе выявлено 88 782 случая заражения коронавирусом, 80 883 человека выздоровели, 1777 пациентов скончались.