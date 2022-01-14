Якутск, 14 января, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Для предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции необходимо перевести часть жителей Якутии на удалённый режим работы. Об этом заявила 14 января заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина на брифинге, сообщило News.Ykt.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Единственный способ сегодня не дать массово распространиться болезни — это, прежде всего, разобщенность трудовых коллективов, которые являются одними из точек распространения инфекции. Мы рекомендуем части работодателей отправить сотрудников на «удалёнку», — отметила Ольга Балабкина.

Она подчеркнула, что муниципалитеты республики вправе самостоятельно принимать решение о режиме работы жителей.

Вице-премьер также обратила внимание на перемещение людей между районами республики, попросив путешествовать только тех, кто вакцинирован или имеет ПЦР-тест.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии за сутки коронавирусом заразились 210 человек (днём ранее — 147). Кривая ковидной статистики продолжает резко идти вверх. Ситуация серьёзно обострилась в Якутске и Намском районе.