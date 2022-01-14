Москва, 14 января, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Франция не будет экстрадировать казахстанского олигарха Мухтара Аблязова, несмотря на его явное участие в беспорядках в Казахстане. Об этом 14 января заявил корреспонденту ИА REGNUMвоенный эксперт, специалист по армия НАТО Александр Артамонов.

Ablyazov.org Мухтар Аблязов

«По личному решению премьер-министра Мануэля Вальса от сентября 2015 года, Мухтар Аблязов должен был быть лишён статуса политэмигранта и выдворен за границу — в Россию, где по нему давно плачет тюремная камера», — заявил эксперт.

Однако экстрадицию неожиданно заблокировал в 2016 году Государственный совет Французской Республики, заморозивший решение французского же суда о высылке преступника, сообщил политолог.

И вот теперь Мухтар Аблязов без стеснения едва ли не провозглашает себя лидером казахстанского восстания и даёт директивы сообщникам по захвату власти в прямом эфире, что вообще-то несовместимо со статусом беженца, который он получил в 2020 году. Налицо дипломатический скандал, уверен Артамонов.

«Ведь решение Госсовета — это фактически решение французских спецслужб и высшего аппарата власти Парижа. То есть Франция признаёт Аблязова преступником, а президент Франции вкупе с премьер-министром, обосновывая свои действия интересами государственного порядка, сохраняют этого индивида на территории своей страны в обход закона (!) и не карают его за управление восстанием, направленным на свержение власти в государстве, с которым Франция поддерживает дипломатические отношения», — пояснил эксперт.

Франция явно помогает организации беспорядков на территории Казахстана, используя Аблязова в собственных целях, заключил Артамонов.

Напомним, что Мухтар Аблязов был министром энергетики, торговли и индустрии Казахстана. После ряда выдвинутых ему обвинений покинул страну. В 2015 году французский суд постановил экстрадировать Аблязова в РФ, но Госсовет Франции отменил это решение. Активно поддержал беспорядки в январе 2022 года в Казахстане.