Нью-Дели, 14 января, 2022, 07:31 — ИА Регнум. По меньшей мере девять человек погибли на востоке Индии, где с рельсов сошел пассажирский поезд. Об этом 14 января передал телеканал NDTV со ссылкой на местных властей.

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Еще не менее 45 человек получили травмы. 10 пострадавших находятся в больницах в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось о трех жертвах происшествия и 20 раненых. Причины случившегося устанавливаются

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января в районе индийского города Майнагури (штат Западная Бенгалия на востоке страны) сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавшего по маршруту Гувахати — Биканер. Власти пообещали выплатить семьям погибших по $6,7 тыс., а пострадавшим — по $1,3 тыс.