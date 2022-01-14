Самара, 14 января, 2022, 07:18 — ИА Регнум. В Самарской области сняли введённое 13 января из-за сильного снегопада временное ограничение на движение автобусов и большегрузных автомобилей на участке трассы Р-229 «Самара — Пугачёв — Энгельс — Волгоград». Об этом 14 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Метель на дороге

пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области «С 06:00 14 января отменено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке с нулевого по 61-й километр автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-229 «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» в Самарской области».

МЧС ранее обращалось к жителям ряда регионов Поволжья с просьбой воздержаться от дальних автомобильных поездок без крайней необходимости, учитывать при движении сложные погодные условия.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 января в Самарской области в связи с ухудшением погоды — сильным ветром, снежными заносами и метелью — объявили «жёлтый» уровень погодной опасности.