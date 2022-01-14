Тегеран, 14 января, 2022, 06:57 — ИА Регнум. 13 января министр дорожного и городского развития Ирана Ростам Касеми, находящийся с визитом в Сирии, заявил, что обе страны намерены учредить совместный банк. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Касеми отметил, что он встретился с президентом Сирии Башаром Асадом, обсудив текущую экономическую ситуацию в дружественной стране, а также проблемы и препятствия, стоящие перед ирано-сирийскими экономическими связями.

Он подчеркнул, что Тегеран и Дамаск договорились создать совместный комитет для расследования причин, по которым некоторые из многочисленных меморандумов о взаимопонимании, подписанных между Ираном и Сирией, не были выполнены.

Иранский представитель также сообщил, что у него состоялась встреча с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Мекдадом, в ходе которой стороны договорились открыть совместный банк.

Касеми отметил, что он и его сирийский коллега решили, что высшие должностные лица Ирана и Сирии встретятся для рассмотрения административных вопросов в области развития воздушного транспорта.