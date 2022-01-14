Москва, 14 января, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Демарш прибалтийских государств призван сорвать возможный компромисс между Россией и НАТО. Об этом 14 января заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, руководитель исследовательских программ в Фонде «Историческая память» Владимир Симиндей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Демарш прибалтийских государств, настоятельно призывающих Брюссель и Вашингтон увеличить военное присутствие контингента НАТО на своей территории вблизи российских границ вкупе с анонсированным желанием «помочь» Украине поставками летального вооружения — недвусмысленная провокация, нацеленная на срыв любых потенциальных возможностей разрядки напряженности между Россией и Западом», — заявил эксперт.

По мнению политолога, не считаясь с нуждами населения, все больше страдающего от беспрецедентного скачка цен на энергоносители, истеблишмент Латвии, Литвы и Эстонии «сжигает последние мостки» в отношениях с Россией и самым безответственным образом готов отдать территорию этих стран для чужой азартной игры против Москвы.

Пренебрежение жестокими историческим уроками тем более удивляет, что зиждется не только на страхе, на инерции следования в круговерти «американских горок», на азарте извлечения попутных личных и корпоративных благ, но и на запредельной вере в то, что вероятные потери и разрушения будут этим «бойцам фронтира» компенсированы сторицей, полагает эксперт.

«Как заявил мне в приватной беседе высокопоставленный чиновник одной из прибалтийских стран, в случае «российской агрессии» его страна «в дальнейшем» может рассчитывать на аналог плана Маршалла для западных стран после Второй мировой войны, на комплексное восстановление и преобразование инфраструктуры, скачок в развитии востребованных высокотехнологических секторов экономики», — сообщил политолог.

Столь удивительный настрой на легко поправимые последствия любого антироссийского активизма и на «стратегическое донорство» со стороны США и состоятельных стран Евросоюза, существенно снижает планку критического восприятия реальности в Вильнюсе, Риге и Таллине, подытожил Симиндей.

Напомним, что прибалтийские страны начали переговоры по увеличению военного контингента НАТО на своей территории.