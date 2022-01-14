Тегеран, 14 января, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Исламская Республика Иран и группа 4+1 продолжают интенсивную дипломатическую и экспертную дискуссию на 15-й день переговоров в Вене. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 13 января.

Mostafa Asgari Али Багери Кяни

Совещания экспертов проводятся на основе соглашения, достигнутого на последнем заседании Совместной комиссии по СВПД, где участники договорились о приоритетности снятия санкций.

Кроме того, главный переговорщик Ирана Али Багери Кани встретился с главами других делегаций для рассмотрения их позиций по ключевым вопросам, стоящим на повестке дня.

Текущий раунд переговоров начался 27 декабря 2021 года. Его отличие от прошлых раундов состоит в том, что теперь участники признают, что переговоры должны проходить в конструктивном ключе с целью скорейшего достижения практических результатов.

12 января третья рабочая группа экспертов собралась впервые в рамках восьмого раунда переговоров для координации снятия санкций США и реализации мер по соблюдению требований со стороны Ирана. Участники охарактеризовали данное событие как признак реального прогресса в переговорах.