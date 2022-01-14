Новосибирск, 14 января, 2022, 06:12 — ИА Регнум. В Новосибирской области в 2021 году был получен рекордный урожай зерна. Более половины от объёма является профицитным, заявили в министерстве сельского хозяйства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Излишки зерна новосибирские аграрии готовы поставлять за пределы области, — уточнил заместитель министра сельского хозяйства области Виктор Апанасенко. — Общая ёмкость хранения зерна в Новосибирской области составляет сейчас 4,9 млн тонн, причем за последние 5 лет она увеличилась на 427 тысяч тонн. Этого объема хранения с запасом хватает даже на такой рекордный урожай, который был собран в 2021 году — мы получили около 3,38 млн тонн зерна в весе после доработки».

Реализовать в другие субъекты и на экспорт предстоит 1,8 млн тонн зерна. За сентябрь-декабрь 202 года за пределы региона железнодорожным транспортом вывезено 660 тысяч тонн зерновых и масличных культур нового урожая — в 1,7 раза выше аналогичного периода прошлого года.

Новосибирское зерно экспортируется в Казахстан, Китай, Латвию, Монголию, Киргизию, Белоруссию, Азербайджан, Пакистан, Бангладеш, ОАЭ, Литву, Турцию, Японию, Туркмению, Великобританию, Чехию, Польшу и Малайзию.