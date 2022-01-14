Хабаровск, 14 января, 2022, 05:29 — ИА Регнум. В Хабаровском кра по программе «Дальневосточный гектар» в безвозмездное пользование на пять лет передано уже 11 200 земельных участков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

27.mchs.gov.ru Хабаровский край

Читайте также: Госдума скорректирует использование дальневосточного и арктических гектаров

«Пользователи «дальневосточного гектара» постепенно оформляют их в собственность или долгосрочную аренду. Такая возможность появилась в этом году, с внесением в соответствующий закон ряда поправок. Благодаря им, уже 449 пользователей стали собственниками наделов, а еще 36 человек — получили их в аренду, и этот процесс продолжается», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования предоставления и последующего использования земельных участков в рамках реализации программ «Дальневосточный гектар» и «Гектар Арктики».