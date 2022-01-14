Хабаровск, , 05:12 — REGNUM В Хабаровском крае начинается работа представителей общественности и власти по приведению Устава в соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 января в пресс-службе правительства региона.

Хабаровск

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По поручению губернатора Михаила Дегтярева для разработки новой редакции Устава создаётся специальная рабочая группа, куда войдут представители всех сфер общественной деятельности, а также органов исполнительной и законодательной власти.

Специалистам предстоит конкретизировать и отразить в новой редакции Устава ключевые принципы организации государственного управления в крае, в соответствии с большой федеральной политикой защиты прав и свобод граждан, неуклонного роста их благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал закон об организации власти в субъектах Российской Федерации, запрещающий использовать слово «президент» в наименовании должности высшего должностного лица российского региона.