Южно-Сахалинск, 14 января, 2022, 04:41 — ИА Регнум. На Сахалине по-прежнему не принимает и не выпускает самолёты аэропорт Южно-Сахалинска. В столице области прекратили движение общественные автобусы, также из-за плохой видимости и снежных заносов закрыты некоторые участки дорог — не осуществляются межмуниципальные перевозки по 13 маршрутам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Цитата к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания Метель

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис в России и в мире — все новости»

Читайте также: Сахалин остаётся под действием мощного снежного циклона

14 января отменены поезда из Южно-Сахалинска в Дальнее и Поронайск, из Корсакова в Южно-Сахалинск, из Холмска в Томари.

Из-за ухудшения погодных условий перестали курсировать автобусы по городским маршрутам в столице области.

Аэропорт Южно-Сахалинска объявил, что воздушная гавань закрыта из-за метео условий до 15:00 14 января.

Закрыта паромная переправа Ванино — Холмск.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный снежный циклон не покидает Сахалин с 12 января. На утро 14 января его центр находился над Курилами.