Санкт-Петербург, 14 января, 2022, 03:43 — ИА Регнум. Временная выставка «Три Балтийские богини», посвящённая легендарным русским крейсерам, открылась 13 января в филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого на крейсере «Аврора». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Monoklon Ночной вид крейсера Аврора

пресс-служба Минобороны РФ «23 мая 1897 года в Петербурге состоялись торжества по случаю закладки трёх бронепалубных крейсеров 1 ранга: «Паллада», «Диана» и «Аврора».

Отмечается, что свои имена новые крейсера получили в память о фрегатах Балтийского флота, судьбы которых «оказались так или иначе связанными с событиями», которые происходили на дальневосточной окраине российской империи в преддверии и в ходе Крымской войны 1853 — 1856 годов.

На выставке представлена информация об их строительстве и службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кронштадте в 2023 году откроется музей Боевой славы, куда будет установлена первая советская атомная подводная лодка «Ленинский комсомол».