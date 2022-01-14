Тбилиси, , 02:01 — REGNUM По данным Национальной администрации туризма Грузии, количество иностранных туристов, посетивших страну, и доходы от визитов увеличились по сравнению с 2020 годом, сообщает 13 января gnta.ge.

Тбилиси Vladimer Shioshvili

В 2021 году Грузия получила $ 1 млрд. 244 млн. от международных путешественников. Динамика восстановления доходов от международного туризма по сравнению с 2019 годом прогрессирует быстрыми темпами — в 2021 году было восстановлено 38% доходов 2019 года. По сравнению с 2020 годом рост выручки превышает 130%.В 2021 году число международных путешественников в Грузию составило 1 881 271 человек. Коэффициент восстановления по сравнению с 2019 годом составляет 20%. По сравнению с 2020 годом количество международных путешественников увеличилось на 7,7%.

В 2021 году, за 12 месяцев, в Грузию состоялось 1 577 463 международных туристических визита. Это составило 31% туристических посещений 2019 года. По сравнению с 2020 годом рост составляет 45,1%. В 2021 году большинство визитов иностранных гостей осуществлялось воздушным транспортом. В частности, 51% визитов было совершено через международные аэропорты Грузии. Восстановление по сравнению с 2019 годом составило 48%.