Вашингтон, 14 января, 2022, 00:42 — ИА Регнум. Законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток — 2», который был предложен сенатором-республиканцем Тедом Крузом (штат Техас), отклонен Сенатом Конгресса США. Об этом 13 января сообщается на сайте законодательного органа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

Документ не набрал необходимой поддержки для утверждения. Для этого требовалось 60 голосов. По предложению Круза, санкции могли быть введены в течение 15 дней после согласования. Кроме того, как сказано в документе, в случае отмены санкционных ограничений американским президентом, у Конгресса появляется право проголосовать по законопроекту поворотно.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января глава комитета по внешней политике бундестага Михаэль Рот заявил, что ряд стран, включая США, препятствуют запуску «Северного потока — 2» исходя из собственных экономических интересов.