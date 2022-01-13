Вологда, 13 января, 2022, 23:12 — ИА Регнум. В Вологодской области запустили дополнительную программу стимулирования вакцинации от коронавируса.

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Все, кто с 15 января по 15 марта сделает первую прививку от коронавируса в медучреждениях Вологодского района, смогут принять участие в розыгрыше земельного участка в коттеджном поселке с инженерной и дорожной инфраструктурой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области впервые выявили носителя штамма «Омикрон».