Скопье, 14 января, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Правительство Албании 13 января приняло решение о предоставлении дворца конгресса в аренду Агентству по СМИ и информации за символическую плату. Об этом сообщило албанское оппозиционное СМИ Lapsi в статье под заголовком «Рама отдал пространства дворца конгресса своему офису по пропаганде».

Richard King Пропаганда

Агентство получит большой конференц-зал дворца и семь других помещений на втором этаже здания. Стоимость аренды приравнивается к стоимости коммунальных выплат. Соответствующее решение подписано премьер-министром Албании Эди Рамой и его заместителем Арбеном Ахметаем.

В оппозиции агентство, созданное всего несколько месяцев назад — 18 сентября 2021 года, прозвали министерством пропаганды. Представители гражданского общества заявляют, что это агентство подрывает свободу слова.

Задачей агентства является организация пресс-конференций представителей государственных органов Албании, информирование общественности о политике этих органов, координация работы информационных агентств. Другим направлением работы агентства является информирование властей о текущей ситуации.