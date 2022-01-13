Вашингтон, 13 января, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Республиканская партия США заявила, что ее будущие кандидаты в президенты возможно не будут участвовать в дебатах, организацией которых занимается комиссия президентских дебатов (CPD), из-за сомнений в ее честности, сообщает 13 января Reuters.

Борьба республиканцев с демократами

Отказ республиканцев от дебатов нарушит долгую традицию, тем не менее председатель Республиканского национального комитета Ронна Ромни Макдэниэл заявила, что партия может изменить правила. Республиканцы опасаются, что CPD не обеспечит справедливую и беспристрастную платформу для президентских дебатов.

При этом Макдэниэл отметила, что партия рассмотрит возможность участия будущих кандидатов в более справедливых дебатах.

Напомним, что республиканцы долгое время обвиняли комиссию, созданную для проведения дебатов во время президентских кампаний, в том, что она отдает предпочтение Демократической партии.