Лондон, 13 января, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Британский принц Эндрю, один из сыновей правящей королевы Елизаветы II, лишён воинских званий и некоторых королевских обязанностей из-за обвинений в изнасиловании, сообщает 13 января пресс-служба Букингемского дворца.

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Герцог Йоркский Эндрю лишен воинских званий и королевских попечительских обязанностей в свете обвинений в сексуальном насилии, сообщает Букингемский дворец.

В заявлении указано, что принц, впрочем, как и ранее, не будет представлять королевскую семью на публичных мероприятиях, а в суде будет выступать как частное лицо.

Напомним, 61-летний принц Эндрю предстанет в США перед судом по обвинениям в сексуальном насилии, произведенном над 17-летней Вирджинией Джуфре.

Кроме того, ранее Эндрю был замешан в скандале вокруг Джеффри Эпштейна и несовершеннолетних проституток.