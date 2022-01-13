Лос-Анджелес, США, 13 января, 2022, 21:03 — ИА Регнум. Американский актёр и комик Пит Дэвидсон сыграет главную роль в хорроре The Home. Об этом 13 января пишет New York Post.

Цитата из фильма «Король Стейтен-Айленда» Пит Дэвидсон

Режиссёром картины выступит Джеймс ДеМонако, который поставил первые три части серии «Судная ночь». По сюжету фильма, в центре истории оказывается молодой человек Макс — он устраивается на работу в дом престарелых и быстро понимает, что его жильцы и работники хранят страшные тайны. Дата выхода картины пока неизвестна.

Раннее ряд американских СМИ сообщил о романе Пита Дэвидсона и модели Ким Кардашьян. Пару сфотографировали, когда они держались за руки у дома Крис Дженнер, матери Кардашьян.