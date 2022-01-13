Нижневартовск, Югра, 13 января, 2022, 20:31 — ИА Регнум. В Нижневартовске (ХМАО) задержано семеро подозреваемых в подделке электронных сертификатов о прохождении вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о вакцинации

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В Нижневартовске оперативниками задержана группа из двух работников городской поликлиники и пятерых посредников, занимавшихся поиском клиентов. Установлены факты незаконного внесения сведений о фиктивной вакцинации против COVID-19 в Единую государственную информационную систему Министерства здравоохранения РФ. Выявлены 13 граждан, которые получили сертификаты о вакцинации без её фактического прохождения.

По факту возбуждены уголовные дела по возбуждены два уголовных дела по статье 274.1 УК РФ («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации»), а также статье 237 УК РФ («Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тульской области медицинская сестра обвиняется в выдаче 19 фиктивных сертификатов о профилактических прививках против коронавируса.