Ижевск, 13 января, 2022, 19:42 — ИА Регнум. К территории Удмуртии подходит фронтальная система южного циклона, предстоящей ночью ожидается продолжительный умеренный снег, местами сильный. Южный ветер усилится до 15−17 м/с, метель, сообщает Гидрометцентр республики. Температура воздуха составит — 8… — 13 °C.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

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На дорогах прогнозируются снежные заносы и накат.

Днем 14 января также ожидается продолжительный снег, снежный накат сохранится, столбики термометров поднимутся до — 4… — 9 °C.

15 января на характер погоды в регионе будет влиять частный циклон, центр которого пройдет через Татарию. Вновь пройдет продолжительный снег. Ночью похолодает до — 10… — 15 °C, в дневные часы температура составит — 8… — 13 °C.

16 января интенсивность осадков понизится. Ночью снег будет умеренным, днем также пойдет небольшой снег. Ночью будет около — 11… — 16 °C, днем — 9… — 14 °C.

По предварительному прогнозу синоптиков, днем 17 января местами пройдет небольшой снег, ночью похолодает до — 15… — 20 °C, днем будет около — 10… — 15 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Приволжского федерального округа 13−15 января ожидается продолжение метелей с сильным ветром. 14−15 января сильный снег с метелью, снежные заносы вернутся в Нижегородскую область и Татарию, скорость ветра составит 15−20 м/с.

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