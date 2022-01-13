Брюссель, 13 января, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Ещё на полгода ЕС продлил секторальные экономические санкции в отношении России, говорится в опубликованном 13 января заявлении Совета Европейского союза.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

В документе сказано следующее: «Совет принял решение продлить запретительные меры, нацеленные на конкретные сектора российской экономики, на шесть месяцев — до 31 июля 2022 г.».

Напомним, эти санкции ЕС ввёл в отношении Москвы в 2014 году в связи с воссоединением Крыма с Россией. С тех пор они продлеваются каждые полгода.