Курган, 13 января, 2022, 19:32 — ИА Регнум. В Курганской области вновь ограничили работу точек общепита в связи с ситуацией по коронавирусу. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Цитата м/ф «Микки Маус». реж. Пол Рудиш, Дэвид Вассон, Клэй Морроу. 2013. США В кафе

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С 16 января 2022 года организации общественного питания будут работать до 23:00. За исключением кафе на автобусных и железнодорожных вокзалах, в здании аэропорта, придорожных столовых, буфетов и иных предприятий питания, а также доставки заказов и обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области в торговых центрах вводятся «фильтры безопасности».