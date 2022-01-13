Курган, 13 января, 2022, 19:24 — ИА Регнум. В Курганской области с 15 января 2022 года ужесточаются антиковидные ограничения. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов, ИА REGNUM QR-код

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С субботы, с 15 января 2022 года возобновляется приостановленное ранее действие «фильтров безопасности» в торгово-развлекательных центрах и торговых объектах площадью более 1000 кв. м, продающих автомобили, стройматериалы, мебель. сантехнику. Для их посещения граждане старше 18 лет должны предъявить документ, удостоверяющий личность, и один из следующих документов в электронном или бумажном виде: подтверждение прохождения вакцинации от коронавируса (QR-код), справку о перенесённом не позже шести месяцев тому назад COVID-19, результат отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее 48 часов назад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области за последние сутки обнаружено 79 новых случаев заражения коронавирусом, из них 34 зарегистрировано в Кургане. С начала пандемии в Курганской области на 13 января подтвердили 51 885 случаев заражения коронавирусом, вылечились 49 397 курганцев, скончался 1031 человек.