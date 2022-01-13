13 января 2022 | Время чтения 7 мин

Арсен Шаяхметов, , 21:14 — REGNUM Прошедший 2021 год стал для российской экономики временем восстановления после тяжёлого «ковидного» 2020-го. Согласно данным Росстата, по итогам одиннадцати месяцев прошедшего года (полные статистические данные за год будут известны не раньше, чем в феврале) рост наблюдается в большинстве отраслей экономики. Наиболее высокие показатели роста демонстрирует туризм (что неудивительно, ведь 2020-й год оказался для этой отрасли провальным) и строительство. Однако на фоне неплохих экономических показателей бросаются в глаза высокие темпы инфляции. 8% — это много даже для посткризисного времени. Схожие с общероссийскими тенденции прослеживаются и в Приволжском федеральном округе (ПФО), но при этом эксперты отмечают высокий уровень экономической дифференциации между субъектами этого округа.

Экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

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Не развитие, но восстановление

Одни из наиболее высоких темпов развития в прошлом году демонстрировала промышленность. По индексу промышленного производства ПФО (106,7%) оказался на втором месте в стране после Центрального федерального округа (ЦФО). Не столь значительный, но всё же прирост имеется в сфере сельского хозяйства (101,2%). По этому показателю округ оказался на третьем месте в России после Южного (ЮФО) и Дальневосточного (ДФО).

А вот с рядом социальных показателей в Приволжье не всё благополучно. Так, средняя заработная плата в ПФО составляет 39 273 руб., что меньше среднероссийского показателя (54 479 руб.). Ниже зарплаты только в Северо-Кавказском и Южном федеральном округах, где уровень жизни традиционно невысок. Остаётся нерешённой миграционная проблема. Несмотря на то, что в целом в России фиксируется миграционный прирост, ПФО теряет население. В 2021 году округ в поисках лучшей доли покинули более 600 тыс. человек, а в целом миграционная убыль составила более 7 тыс. граждан.

При этом эксперты фиксируют высокий социально-экономический потенциал регионов ПФО. Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов полагает, что Приволжский федеральный округ — один из ведущих в России по уровню промышленного производства.

Олег Иванов Алина Жестовская Instagram.com/alinazhestovskaia «Здесь расположены крупные предприятия топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов, металлургической, химической и лёгкой промышленности, развита отрасль машиностроения и деревообработки. Регионами-лидерами ПФО являются Татарстан, Башкортостан, Пермский край, Самарская и Нижегородская области. Несмотря на доминирование индустриального сектора экономики, ПФО также производит около трети сельскохозяйственной продукции России. Здесь преимуществом ПФО являются относительно развитая инфраструктура и благоприятные условия для сельского хозяйства в южных регионах. Что касается текущего экономического развития регионов ПФО, то в условиях пандемии говорить приходится скорее не о развитии экономики, а о ее восстановлении».

Руководитель аналитического центра «Акценты» Антон Чаблин отмечает уникальность ПФО.

Антон Чаблин «Наш аналитический центр недавно проводил исследование бизнес-элит регионов. Приволжье — уникальный регион, где в равной степени развиты самые разные экономические отрасли, от нефтехимии до туризма. При этом ПФО не так сильно поляризован, как, например, ЦФО: в Приволжье нет откровенно депрессивных территорий, за исключением Марий Эл. Полагаю, стратегия развития округа в 2022 году должна включать дальнейшую диверсификацию экономики и развитие высокотехнологичных отраслей».

Более скептично настроена политолог Алина Жестовская, которая считает, что, формулируя достоверную оценку социального и экономического положения российских регионов, необходимо отталкиваться от субъективного самочувствия жителей этих территорий.

Алина Жестовская Бедность Александр Горбаруков © ИА REGNUM «А жители у нас субъективно ощущают себя нищими, обделенными и обманутыми. Безусловно, властные институты с такими выводами соглашаться не желают категорически, в качестве контраргументов приводят какие-то многокилометровые таблицы и очень удивляются, что народ не желает испытывать насыщение, согласно утверждённым для него планам. Приволжский федеральный округ как усредненное образование попадает в некий экономический «просак» по сравнению с соседями. Например, в УРФО сконцентрирована добыча полезных ископаемых и их переработка, в ЦФО зарегистрированы крупнейшие налогоплательщики, ЮФО, что логично, держит лидерство в ведущих отраслях сельского хозяйства. Но даже вхождение в состав Приволжского федерального округа таких самостийных субъектов, как Башкортостан и Пермский край, не вытягивает соседей из их традиционного затруднительного положения».

Регионы-лидеры справятся, а аутсайдерам нужна помощь центра

Региональный анализ показывает, что традиционно наиболее высокие показатели у наиболее развитых субъектов. Но и ряд проблемных субъектов по ряду критериев демонстрируют положительную динамику. Так, сразу пять регионов ПФО попали в топ-12 субъектов национального рейтинга состояния инвестиционного климата, составленного экспертами авторитетного Агентства стратегических инициатив. Татария заняла в рейтинге второе место, а Башкирия — пятое. Среди лидеров также оказались Нижегородская, Самарская и Ульяновская области. Причём Башкирия оказалась единственным субъектом в стране, который демонстрирует рост инвестиционных показателей три года подряд.

По индексу промышленного производства в лидерах Ульяновская (117%), Кировская (113%), Нижегородская (113%) и Саратовская (112%) области. Правда, у некоторых из них это связано с «эффектом низкой базы», то есть крайне низкими показателями в прошлом году, но сам факт может настраивать на сдержанный оптимизм.

Уровень средней зарплаты — «ахиллесова пята» многих субъектов ПФО. Этот показатель превышает 40 тысяч рублей только в экономически развитых Татарстане, Пермском крае, Нижегородской области и Башкирии. Ниже всего средний показатель заработной платы в Мордовии, а также в Марий Эл и Чувашии (33 тысячи рублей).

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Олег Иванов отмечает, что в связи с падением спроса на энергоресурсы от кризиса наиболее пострадали в основном те регионы, которые ориентированы на экспорт углеводородов, угля, металла.

Олег Иванов «Вместе с тем, например, те же Башкирия и Татарстан обладают достаточно мощной «подушкой безопасности», а также влиятельной лоббистской группой в Москве, поэтому, полагаю, динамика роста основных экономических показателей этих регионов снизится, но не существенно. Аналогично ухудшение ситуации наблюдается в Удмуртии, Ульяновской, Оренбургской, Самарской, Нижегородской областях, где развиты машиностроение, автомобилестроение, металлургия, слабо востребованные в нынешней ситуации. С меньшими последствиями прошли этот год регионы с высокой долей аграрного сектора экономики (Кировская и Саратовская области), так как сельскохозяйственное производство продолжает показывать положительную динамику. Что касается регионов-аутсайдеров ПФО, то к ним уже традиционно относят глубоко дотационные субъекты РФ — такие как Мордовия и Марий Эл, которые, в частности, «лидируют» по уровню государственного долга. Очевидно, что им необходима регулярная помощь федерального центра».

Алина Жестовская предлагает ориентироваться на официальные отчёты, в частности, Банка России.

Алина Жестовская «Самая высокая инфляция в 2021 году — Пенза, Самара и, кстати, обычно довольно сытая Казань. Во втором квартале зафиксирован спад динамики роста потребления, люди стали меньше покупать, меньше кредитоваться. Зато объёмы экспорта превысили показатели аналогичного периода 2019 года. И я бы не стала оценивать совокупность данных показателей — падение внутреннего спроса и рост внешнего как позитивную. Парадоксально, но ПФО в минувшем году начал очень гордиться своей туристической привлекательностью, обусловленной мировой пандемией и рядом локальных активностей типа 800-летия Нижнего Новгорода. Можете считать меня скептиком и пессимистом, но я бы не торопилась признавать данную динамику маркером успеха местных властей и на их бы месте сейчас бросила все возможные силы на поддержку и восстановление мелкого и среднего предпринимательства, павшего в боях с необдуманными и импульсивными антиковидными мерами. Иначе всем только и останется, что плясать».

Антон Чаблин в качестве удачных примеров экономического развития ПФО отмечает идею нижегородского губернатора по созданию конурбации Нижнего Новгорода и Москвы за счет создания ВСМ.

Антон Чаблин «Дорога позволит сократить передвижение между центрами Москвы и Нижнего Новгорода до 100 минут — это ненамного дольше, чем добираться до Шереметьево. Нижегородская агломерация позиционируется как своеобразная «Силиконовая долина»: то есть в городе хотят построить IT-кампус, HiTech-квартал и крупнейший в Поволжье дата-центр. Эта идея, как и планы развития татарского Иннополиса, выглядит очень перспективно в рамках государственного тренда на цифровизацию экономики и создание креативного класса».

Общая тенденция развития регионов ПФО показывает, что следующий, 2022 год должен стать для наиболее развитых субъектов временем восстановления «доковидных» экономических показателей, а вот регионам с низким социально-экономическим потенциалом, видимо, вновь придётся уповать на помощь федерального центра.