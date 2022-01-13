Арсен Шаяхметов, 13 января 2022, 21:14 — REGNUM Прошедший 2021 год стал для российской экономики временем восстановления после тяжёлого «ковидного» 2020-го. Согласно данным Росстата, по итогам одиннадцати месяцев прошедшего года (полные статистические данные за год будут известны не раньше, чем в феврале) рост наблюдается в большинстве отраслей экономики. Наиболее высокие показатели роста демонстрирует туризм (что неудивительно, ведь 2020-й год оказался для этой отрасли провальным) и строительство. Однако на фоне неплохих экономических показателей бросаются в глаза высокие темпы инфляции. 8% — это много даже для посткризисного времени. Схожие с общероссийскими тенденции прослеживаются и в Приволжском федеральном округе (ПФО), но при этом эксперты отмечают высокий уровень экономической дифференциации между субъектами этого округа.
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Не развитие, но восстановление
Одни из наиболее высоких темпов развития в прошлом году демонстрировала промышленность. По индексу промышленного производства ПФО (106,7%) оказался на втором месте в стране после Центрального федерального округа (ЦФО). Не столь значительный, но всё же прирост имеется в сфере сельского хозяйства (101,2%). По этому показателю округ оказался на третьем месте в России после Южного (ЮФО) и Дальневосточного (ДФО).
А вот с рядом социальных показателей в Приволжье не всё благополучно. Так, средняя заработная плата в ПФО составляет 39 273 руб., что меньше среднероссийского показателя (54 479 руб.). Ниже зарплаты только в Северо-Кавказском и Южном федеральном округах, где уровень жизни традиционно невысок. Остаётся нерешённой миграционная проблема. Несмотря на то, что в целом в России фиксируется миграционный прирост, ПФО теряет население. В 2021 году округ в поисках лучшей доли покинули более 600 тыс. человек, а в целом миграционная убыль составила более 7 тыс. граждан.
При этом эксперты фиксируют высокий социально-экономический потенциал регионов ПФО. Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов полагает, что Приволжский федеральный округ — один из ведущих в России по уровню промышленного производства.
Руководитель аналитического центра «Акценты» Антон Чаблин отмечает уникальность ПФО.
Более скептично настроена политолог Алина Жестовская, которая считает, что, формулируя достоверную оценку социального и экономического положения российских регионов, необходимо отталкиваться от субъективного самочувствия жителей этих территорий.
Регионы-лидеры справятся, а аутсайдерам нужна помощь центра
Региональный анализ показывает, что традиционно наиболее высокие показатели у наиболее развитых субъектов. Но и ряд проблемных субъектов по ряду критериев демонстрируют положительную динамику. Так, сразу пять регионов ПФО попали в топ-12 субъектов национального рейтинга состояния инвестиционного климата, составленного экспертами авторитетного Агентства стратегических инициатив. Татария заняла в рейтинге второе место, а Башкирия — пятое. Среди лидеров также оказались Нижегородская, Самарская и Ульяновская области. Причём Башкирия оказалась единственным субъектом в стране, который демонстрирует рост инвестиционных показателей три года подряд.
По индексу промышленного производства в лидерах Ульяновская (117%), Кировская (113%), Нижегородская (113%) и Саратовская (112%) области. Правда, у некоторых из них это связано с «эффектом низкой базы», то есть крайне низкими показателями в прошлом году, но сам факт может настраивать на сдержанный оптимизм.
Уровень средней зарплаты — «ахиллесова пята» многих субъектов ПФО. Этот показатель превышает 40 тысяч рублей только в экономически развитых Татарстане, Пермском крае, Нижегородской области и Башкирии. Ниже всего средний показатель заработной платы в Мордовии, а также в Марий Эл и Чувашии (33 тысячи рублей).
Олег Иванов отмечает, что в связи с падением спроса на энергоресурсы от кризиса наиболее пострадали в основном те регионы, которые ориентированы на экспорт углеводородов, угля, металла.
Алина Жестовская предлагает ориентироваться на официальные отчёты, в частности, Банка России.
Антон Чаблин в качестве удачных примеров экономического развития ПФО отмечает идею нижегородского губернатора по созданию конурбации Нижнего Новгорода и Москвы за счет создания ВСМ.
Общая тенденция развития регионов ПФО показывает, что следующий, 2022 год должен стать для наиболее развитых субъектов временем восстановления «доковидных» экономических показателей, а вот регионам с низким социально-экономическим потенциалом, видимо, вновь придётся уповать на помощь федерального центра.