Москва, 13 января, 2022, 18:57 — ИА Регнум. 13 января на YouTube-канале LABELCOM состоялась премьера нового выпуска популярного шоу «Что было дальше?». В его съемках приняли участие балерина Анастасия Волочкова и артист Владимир Винокур.

Геннадий Калашников Анастасия Волочкова

В рамках выпуска знаменитости поделились своими историями из жизни с ведущими шоу. Общая продолжительность видео составила 100 минут.

Напомним, что «Что было дальше?» является российским юмористическим шоу, выпускаемым на YouTube-канале LABELCOM. Первый выпуск программы был опубликован 25 апреля 2019 года.