Магнитогорск, Челябинская область, 13 января, 2022, 18:50 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области места крещенских купаний смогут посетить только обладатели QR-кодов. Об этом журналистам сообщили в мэрии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Галерея QR-кодов

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Всего в городе откроют три официальных иордани. Их можно будет посетить c 18:00 местного времени 18 января до 21:00 19-го.

Доступ по QR-кодам будет в отапливаемые помещения для обогрева и переодевания. Основанием для требования подтверждения вакцинации от COVID-19 или перенесения этого заболевания названо предписание Роспотребнадзора.