Берлин, , 19:15 — REGNUM Министр строительства Германии Клара Гейвиц намерена ввести единовременный платеж в размере не менее 135 евро, чтобы помочь финансово слабым домохозяйствам смягчить резкий рост цен на энергоносители. Однако Федеральная ассоциация потребителей считает данную меру поддержки недостаточной, передаёт 13 января Deutsche Welle.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

Организация по защите прав потребителей приветствовала предоставление помощи малообеспеченным слоям населения, которой смогут воспользоваться более 700 тысяч домохозяйств. Однако запланированная сумма в 135 евро для одиноких людей и 175 евро для домохозяйств из двух человек слишком мала. Ассоциация требует выплаты в среднем не менее 500 евро на семью.

«Хорошо, что федеральное правительство хочет поддержать население. Однако коалиция оказывает незначительную помощь», — заявил член правления ассоциации Клаус Мюллер.

Он также отметил, что министерство строительства пока лишь опубликовало формулировку законопроекта, но не представило данных о том, как конкретно рассчитывалась сумма субсидий.

Согласно документу, расчеты проводились методом моделирования Кельнским институтом экономических исследований. Расходы на отопление домохозяйств, получающих пособие на жилье с 2020 года, были экстраполированы с учетом ожидаемого роста цен.