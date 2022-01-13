Москва, 13 января, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Ситуация, складывающаяся в ходе переговоров с США и НАТО по глобальной стабильности и гарантиям безопасности в целом ясна, заявил 13 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, сейчас остаётся дождаться письменных формулировок оппонирующей стороны.

«Ситуация в целом ясна. Предстоит ещё дождаться обещанных письменных формулировок оппонентов», — цитирует слова Пескова агентство ТАСС.

Также он отметил, что российский президент Владимир Путин регулярно получает информацию об этих переговорах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва в недельный срок ожидает ответа США на российские предложения по гарантиям безопасности и стратегической стабильности.