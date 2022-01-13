Тегеран, 13 января, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал на своем сайте анимацию, демонстрирующую убийство роботом экс-президента США Дональда Трампа, сообщает 13 января ABC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Вид на Иран из США

Ролик был создан в рамках конкурса, посвященного памяти иранского генерала Касема Сулеймани, который 3 января 2020 года был убит в результате удара американского беспилотника в Багдаде. На видео робот, управляемый иранским солдатом, наносит Трампу удар в спину во время игры в гольф в его резиденции в Мар-а-Лаго.

Напомним, что в прошлом году в аккаунте Хаменеи в Twitter появился кадр из опубликованного видео. Тогда многие сочли аккаунт поддельным, а руководство социальной сети его заблокировало. Ранее в этом месяце президент Ирана Эбрахим Раис потребовал привлечь Трампа к ответственности.