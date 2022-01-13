Москва, 13 января, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Глобальные игроки на мировом фармацевтическом рынке всеми силами пытаются помешать экспорту российской вакцины от коронавируса. Об этом 13 января сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, выступая на Гайдаровском форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам главы РФПИ, мировой фармацевтический рынок является не только самым конкурентным, но и самым беспринципным и нечестным. Сильные игроки не останавливаются ни перед чем, чтобы уничтожить своих конкурентов и никому из них не понравилось появление нового сильного участника в лице России.

«Это разветвленная система, которая не любит новых игроков. И тут взялся новый игрок. Наши поставки вакцины «Спутник V» более чем в два раза превосходят экспорт всех российских медпрепаратов за год. Это значимый рост. Поэтому он встретился с жестким сопротивлением», — сказал Дмитриев.