Москва, 13 января, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Старшим вице-президентом, руководителем блока «Стратегия и развитие», куратором офиса agile-трансформации Сбера назначена Екатерина Латыпова. Как сообщили в пресс-службе кредитного учреждения, Латыпова присоединилась к команде Сбера в 2015 году в должности вице-президента, директора департамента стратегии и развития. С августа 2021 года исполняла обязанности руководителя блока «Стратегия и развитие» и куратора Офиса agile-трансформации и внедрения инструментов изменений, совмещая свой функционал с новыми задачами.

Роман Балабин Сбербанк

«Екатерина — опытный менеджер, который не боится новых вызовов и зачастую находится в авангарде осознания новых возможностей и рисков, формируя повестку организации, всегда внимательна к обратной связи, привлекает в команду высокопотенциальных сотрудников, — прокомментировал назначение президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, —. Екатерина уже внесла значимый вклад в развитие Сбера и не только. Поздравляю с назначением и желаю ей и всей команде блока успешно справиться со всеми новыми не менее амбициозными задачами».

В банке сообщили, что Латыпова принимала активное участие в ключевых трансформациях Сбера — от формирования долгосрочного стратегического видения до внедрения конкретных организационных и управленческих инициатив. За это время было утверждено три стратегии развития Сбера, цифровизованы инструменты их мониторинга. Екатерина стояла у истоков таких новых внедрений, как agile-трансформация, управление через клиентские пути, моделирование численности и др. Екатерина Латыпова окончила МГУ им. Ломоносова и бизнес-школу Колумбийского университета (США, Нью-Йорк). Отмечена благодарностями президента Российской Федерации и почётной грамотой Сбера.