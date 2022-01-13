Петрозаводск, 13 января, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Крещенские купания в столице Карелии Петрозаводске в этом году не состоятся из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом 13 января изданию «Республика» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Крещенские купания

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Сложная обстановка в городе и регионе в целом довела до того, что в мэрию не поступило ни одной заявки на проведение Крещенских купаний.

«В этом году купаний в столице Карелии не будет», — говорится в сообщении.

Отметим, за минувшие сутки в республике было выявлено 182 инфицированных коронавирусом, что на 30 человек больше, чем днем ранее. Всего с начала пандемии в Карелии зарегистрированы 91 759 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 11 055 детей. Из них выздоровели 87 449 человек, в том числе 10 966 детей. Всего с начала пандемии от осложнений, вызванных COVID-19, в Карелии умерли 1244 человека.